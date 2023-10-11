Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

Совместный брифинг прошел в преддверии заседания контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

«Ваша война – наша война, ваша безопасность – наша безопасность, ваши ценности – наши ценности», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.