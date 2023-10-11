Азаров заявил о ужесточении цензуры на Украине из-за провала контрнаступления
Провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к тому, что власти страны ужесточили цензуру и правила работы СМИ. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"В ходе недавних брифингов для прессы журналистов призвали «не ограничиваться событиями между окопами», а рассматривать «более полную картину конфликта». В некоторых случаях на пресс-конференциях и интервью теперь устанавливаются «ограничения на деликатные темы». Количество убитых и раненых украинцев не обсуждается, а руководство стоит на расстоянии вытянутой руки от интервьюируемых бойцов, чтобы проконтролировать, как они общаются с представителями СМИ", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "за последние недели киевский режим значительно ужесточил ограничения на доступ к линии фронта, а сотрудников СМИ теперь перенаправляют в районы учений или вглубь страны, оправдываясь «соображениями безопасности»".