Азаров заявил о ужесточении цензуры на Украине из-за провала контрнаступления

"В ходе недавних брифингов для прессы журналистов призвали «не ограничиваться событиями между окопами», а рассматривать «более полную картину конфликта». В некоторых случаях на пресс-конференциях и интервью теперь устанавливаются «ограничения на деликатные темы». Количество убитых и раненых украинцев не обсуждается, а руководство стоит на расстоянии вытянутой руки от интервьюируемых бойцов, чтобы проконтролировать, как они общаются с представителями СМИ", - написал Азаров в своем Telegram-канале.