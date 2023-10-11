Зеленский: Украина находится в последней части войны

«Это последняя часть войны. Это не его середина. Первый период был оккупационным, за ним последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы находимся в последней части, самой тяжелой», — сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Digi24.