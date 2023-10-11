Пашинян отверг предположение о закрытии российского рынка для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необоснованными опасения по поводу того, что Россия может закрыть свой рынок для армянских товаров. Об этом пишет РИА Новости.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы - члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», - пояснил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, за последние 20-30 лет «возникали сотни» проблем со ввозом армянской продукции в РФ и во всех случаях были очень важны нюансы.

«При обеспечении должных стандартов проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет», - заметил Пашинян.

Ранее издание РБК со ссылкой на российских импортеров алкоголя сообщило об ужесточения проверок грузовых фур с армянским коньяком на КПП «Верхний Ларс». По словам одного из участников рынка, проверки ужесточились примерно неделю назад, что привело к задержкам с поставками.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» МУС в отношении руководства России. В ведомстве заметили, что армянская сторона предупреждена о негативных последствиях возможных шагов для отношений между Россией и Арменией.

3 октября за ратификацию статута и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента Армении, против выступили 22 парламентария. После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.