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Пашинян отверг предположение о закрытии российского рынка для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необоснованными опасения по поводу того, что Россия может закрыть свой рынок для армянских товаров. Об этом пишет РИА Новости.

Пашинян отверг предположение о закрытии российского рынка для Армении
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«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы - члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», - пояснил Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, за последние 20-30 лет «возникали сотни» проблем со ввозом армянской продукции в РФ и во всех случаях были очень важны нюансы.

«При обеспечении должных стандартов проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет», - заметил Пашинян.

Ранее издание РБК со ссылкой на российских импортеров алкоголя сообщило об ужесточения проверок грузовых фур с армянским коньяком на КПП «Верхний Ларс». По словам одного из участников рынка, проверки ужесточились примерно неделю назад, что привело к задержкам с поставками.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» МУС в отношении руководства России. В ведомстве заметили, что армянская сторона предупреждена о негативных последствиях возможных шагов для отношений между Россией и Арменией.

3 октября за ратификацию статута и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента Армении, против выступили 22 парламентария. После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ратификация Римского статута обусловлена напряженной ситуацией на границе с Азербайджаном, и не связана с отношениями с Россией. Он объяснял ее необходимостью решить вопросы безопасности самой Армении.

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