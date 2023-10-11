В Израиле убили ученого из Екатеринбурга
Боевики ХАМАС убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, Гредескула убили еще несколько дней назад. По словам знакомых семьи, боевики ворвались в дом ученого в Офакиме на юге Израиля и убили его вместе с женой.
Гредескул родился 12 марта 1942 года в Свердловске. Был учеником известного советского физика Евгения Лифшица. Физик переехал в Израиль в 1991 году, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве. Опубликовал множество научных работ. Был внесен журналом Marquis Who's Who в список выдающихся физиков-исследователей.
Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники на военных базах. В ответ на их действия израильские военные стали наносить массированные ракетно-бомбовые удары по сектору Газа и начали сухопутную операцию.