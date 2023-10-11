В Израиле убили ученого из Екатеринбурга

Боевики ХАМАС убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, Гредескула убили еще несколько дней назад. По словам знакомых семьи, боевики ворвались в дом ученого в Офакиме на юге Израиля и убили его вместе с женой.

Гредескул родился 12 марта 1942 года в Свердловске. Был учеником известного советского физика Евгения Лифшица. Физик переехал в Израиль в 1991 году, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве. Опубликовал множество научных работ. Был внесен журналом Marquis Who's Who в список выдающихся физиков-исследователей.