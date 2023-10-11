$99.93-1.42105.69-1.35

Джо Байден призвал Биньямина Нетаньяху минимизировать жертвы в Газе

Израиль начинает полномасштабное наступление в ответ на нападение ХАМАС.

Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы в Газе
© globallookpress.com

Американский лидер во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля призвал того свести к минимуму число жертв гражданского населения сектора Газа.

Как сообщает NBC News, администрация Байдена согласовывает с другими странами план выезда мирного населения региона. Дорожная карта подразумевает, что палестинцы и американцы покинут зону боевых действий через южный коридор, ведущий в Египет.

Боевики ХАМАС захватили более сотни заложников, среди которых десятки людей с двойным гражданством. Израиль готовится к наземной операции в Газе. Ожидается, что она продлится несколько недель, сообщают американские СМИ.