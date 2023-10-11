Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы в Газе

Джо Байден призвал Биньямина Нетаньяху минимизировать жертвы в Газе
Американский лидер во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля призвал того свести к минимуму число жертв гражданского населения сектора Газа.
Как сообщает NBC News, администрация Байдена согласовывает с другими странами план выезда мирного населения региона. Дорожная карта подразумевает, что палестинцы и американцы покинут зону боевых действий через южный коридор, ведущий в Египет.
Боевики ХАМАС захватили более сотни заложников, среди которых десятки людей с двойным гражданством. Израиль готовится к наземной операции в Газе. Ожидается, что она продлится несколько недель, сообщают американские СМИ.