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© Imago/TACC

Маск заявил, что миграционная политика Европы может привести к гражданской войне

Предприниматель из США Илон Маск считает, что Европу может охватить гражданская война, сообщает ТАСС.

Это произойдет, если в регионе не изменится миграционная политика.

Миллиардер, таким образом, прокомментировал критику одного из пользователей соцсети X в адрес европейской миграционной концепции, по словам которого, в Европе распахивают двери любому и демонизируют политиков, пытающихся остановить такую практику.

Над Брянской областью средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата Украины сбиты в небе над Суражским районом Брянской области, сообщает ТАСС.

Они были самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Авиация войск "Юг" нанесла удары по пунктам дислокации трех бригад ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации трех бригад украинской армии, сообщает ТАСС.

Это произошло в Донецкой Народной Республике. С этой целью применялась авиация.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация России уничтожили скопление живой силы Украины и военной техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане

Израильская армия нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Для этого были задействованы десятки истребителей.

Район Аль-Фуркан, по которому были нанесены удары, используется боевиками ХАМАС в качестве «террористического центра», откуда идет «большое количество терактов на Израиль».

Третий форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября

Международный форум «Один пояс - один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября, сообщает ТАСС.

Он будет третьим по счету. Китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия мероприятия. Во время форума состоятся двусторонние встречи с прибывшими лидерами других стран.