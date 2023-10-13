СМИ: Трамп в беседе со сторонниками заявил о желании отставки Нетаньяху

Бывший президент США Дональд Трамп в разговоре со своими сторонниками говорил, что хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные разговоры со сторонниками республиканцев, во время которых экс-президент "необычно много времени ругал Нетаньяху". Трамп также "выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел в отставку к тому времени, когда он может вступить в должность [президента США] в 2025 году". По его мнению, Нетаньяху должен сделать это из-за "катастрофического провала разведки" Израиля во время его срока.