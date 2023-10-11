Суд в Техасе изучит финансирование Палестины правительством США

"Большая победа! Ранее в этом году <...> я подал в суд на администрацию Байдена за то, что она незаконно и сознательно финансировала палестинский террор. Сегодня судья окружного суда США удовлетворил наше ходатайство для начала расследования. Байден полностью профинансировал смертельные атаки на Израиль. Это его вина", - написал конгрессмен в социальной сети X (ранее Twitter), приложив к сообщению текст судебного постановления, в котором Байден указан в качестве основного ответчика.