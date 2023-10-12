В США сообщили о готовности Зеленского посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский готовится посетить Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает американский портал Axios со ссылкой на украинских и израильских чиновников. По их данным, Киев направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для согласования визита.

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Также собеседники портала указали на то, что обсуждение поездки украинского президента только началось, и пока рано говорить о конкретных датах его возможного визита в Израиль.

Владимир Зеленский заявлял, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь международное внимание от ситуации на Украине. По его словам, это повлечет за собой последствия, а время будет на стороне России. Украинский лидер также признался, что опасается последствий палестино-израильского конфликта и надеется, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву.