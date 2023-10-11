Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ

«Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придется сказать, что россиянам в некоторых местах удалось перейти в наступление. Например, в Купянском районе на востоке Украины, в Харьковской области. Русские начали атаковать между Купянском и Ивановкой, городом примерно в 15 километрах к юго-востоку от Купянска. На своего рода подготовительном этапе они разрушили три моста через Оскол, чтобы изолировать украинские силы на восточном берегу реки», — отметил полковник.