Австрийский офицер сделал неожиданный вывод из доклада о наступлении ВСУ
Западные страны приближаются к процессу признания провала контрнаступления украинской армии, сообщил телеканалу N-TV полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, на основе доклада Министерства обороны Великобритании о ситуации на Украине.
По его словам, оценки показывают, что продвижение Вооруженных сил Украины с начала «контрнаступа» позволило Киеву «сковать» подразделения России, однако это «далеко не то, что было оперативной целью», а именно – «прорыв к Азовскому морю» в сочетании «со стратегической целью» заставить РФ сесть за стол переговоров.
Райснер не исключил, что Лондон пытается по-новому интерпретировать эту ситуацию и тем самым ограничить репутационный ущерб.
«Если посмотреть на то, что произошло за последние два дня, то придется сказать, что россиянам в некоторых местах удалось перейти в наступление. Например, в Купянском районе на востоке Украины, в Харьковской области. Русские начали атаковать между Купянском и Ивановкой, городом примерно в 15 километрах к юго-востоку от Купянска. На своего рода подготовительном этапе они разрушили три моста через Оскол, чтобы изолировать украинские силы на восточном берегу реки», — отметил полковник.