В Аргентине назвали условие для вступления в БРИКС

В случае победы кандидата в президенты от правящей партии Серхио Массы Аргентина продолжит политику действующих властей и вступит в БРИКС, сообщил посол Аргентины в Швейцарии Густаво Мартинес Пандиани.

Посол отметил, что вступление в БРИКС Аргентины – не каприз. По его словам, нет логики в том, чтобы исключить возможность большего числа рынков и партнеров для страны, и несерьезно говорит, что Аргентина не будет за одним столом (переговоров), где находятся основные страны для экспорта, передает РИА «Новости».

Пандиани подчеркнул, что отказ Аргентины от членства в БРИКС, который продвигают некоторые оппозиционные кандидаты в президенты страны, был бы серьезной ошибкой.

Как отметил дипломат, некоторые партии говорят БРИКС нет только потому, что правительство говорит БРИКС – да, передает ТАСС.

Ранее кандидаты в президенты Аргентины – крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич – высказались против вступления страны в БРИКС.

Выборы президента Аргентины пройдут 22 октября.