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Маск: нынешняя миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной

Американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной.

Маск: нынешняя миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной
© ТАСС

Об этом он написал в социальной сети X.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — сказал Маск.

Ранее глава ирландского правительства Лео Варадкар заявил, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

Также в FT отметили, что словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.