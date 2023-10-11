Маск: нынешняя миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной

Американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — сказал Маск.

Ранее глава ирландского правительства Лео Варадкар заявил, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.