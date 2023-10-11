МИД: Канада вывезет своих граждан из Тель-Авива с помощью собственных ВС

В ближайшие дни организовать эвакуационные авиарейсы из Израиля с помощью самолетов канадских вооруженных сил, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава МИД Канады подчеркнула, что эвакуация будет организована канадскими ВС, кроме того, власти страны решают вопрос для тех, кто не может добраться до аэропорта Тель-Авива, передает ТАСС.

Также отмечается, что рейсы будут доступны для граждан Канады, их супругов и детей.