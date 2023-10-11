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МИД: Канада вывезет своих граждан из Тель-Авива с помощью собственных ВС

В ближайшие дни организовать эвакуационные авиарейсы из Израиля с помощью самолетов канадских вооруженных сил, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

МИД: Канада вывезет своих граждан из Тель-Авива с помощью собственных ВС
© globallookpress.com

Глава МИД Канады подчеркнула, что эвакуация будет организована канадскими ВС, кроме того, власти страны решают вопрос для тех, кто не может добраться до аэропорта Тель-Авива, передает ТАСС.

Также отмечается, что рейсы будут доступны для граждан Канады, их супругов и детей.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане технически имеют возможность покинуть Израиль.