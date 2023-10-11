Маск ответил на письмо ЕК о "дезинформации" по конфликту в Израиле

«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», — заявил Маск в своем официальном аккаунте в X в комментариях к письму еврокомиссара.