Маск ответил на письмо ЕК о "дезинформации" по конфликту в Израиле
Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на письмо о «незаконном контенте и дезинформации», сообщает РИА Новости.
Речь идет об израильско-палестинском конфликте, незаконный контент о котором якобы распространяет соцсеть X, принадлежащая предпринимателю.
«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», — заявил Маск в своем официальном аккаунте в X в комментариях к письму еврокомиссара.
Бизнесмен также попросил перечислить нарушения в X, на которые «намекает» Бретон, чтобы «публика могла увидеть их», и добавил по-французски «большое спасибо».
В письме Бретона говорилось о требовании к Маску ответить и связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение суток.