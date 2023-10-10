В Вашингтоне назвали выгоду от помощи Киеву

Салливан: Вашингтону выгоднее помогать Киеву, чем допустить доминирование РФ
США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России. Такое заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтону «финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже».
Ранее в США заявляли, что Вашингтон не имеет средств на долгосрочную помощь Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указывала, что страна может удовлетворять только срочные потребности государства. Также отмечалось, что с начала конфликта на Украине США оказали Киеву помощь в размере более 100 миллиардов долларов.
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