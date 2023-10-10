В Вашингтоне назвали выгоду от помощи Киеву

Ранее в США заявляли, что Вашингтон не имеет средств на долгосрочную помощь Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указывала, что страна может удовлетворять только срочные потребности государства. Также отмечалось, что с начала конфликта на Украине США оказали Киеву помощь в размере более 100 миллиардов долларов.