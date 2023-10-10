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Салливан: Вашингтону выгоднее помогать Киеву, чем допустить доминирование РФ

США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России. Такое заявление сделал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».

В Вашингтоне назвали выгоду от помощи Киеву
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По его словам, Вашингтону «финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже».

Ранее в США заявляли, что Вашингтон не имеет средств на долгосрочную помощь Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указывала, что страна может удовлетворять только срочные потребности государства. Также отмечалось, что с начала конфликта на Украине США оказали Киеву помощь в размере более 100 миллиардов долларов.

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