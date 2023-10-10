Французских военных провожают из Нигерии лозунгами «Долой Францию!»
Французских военных, которые покидают Нигер, местные провожают лозунгами «Долой Францию!». Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Франция начала выводить свой контингент из Нигера. Общественник, который возглавляет «дежурные отряды» на площади сопротивления, Али Хасан в разговоре с «РИА Новости» сказал, что не может назвать точное количество и состав французских военных, но заверил, что происходящее является «выводом французов».
«Мы горды… благодаря нашей армии и нашему народу все началось», — отметил он.
Хасан добавил, что французские военные покинули базу в городе Айору на юго-западе Нигера и прибыли в Ниамей с целью дальнейшей переброски. На всем пути их сопровождали военные армии Нигера, а собравшиеся местные жители выкрикивали различные лозунги, в том числе «Долой Францию!».
Напомним, что конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении главы страны Мохамеда Базума. Позже ими был сформирован Национальный совет по защите отечества, который возглавил командующий гвардией Абдурахман Тчиани, а затем и правительство переходного периода. Также взявшие власть в Нигере военные объявляли, что 10 октября начнут операцию по выводу французских сил из страны.