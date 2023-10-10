Французских военных провожают из Нигерии лозунгами «Долой Францию!»

Французских военных, которые покидают Нигер, местные провожают лозунгами «Долой Францию!». Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Франция начала выводить свой контингент из Нигера. Общественник, который возглавляет «дежурные отряды» на площади сопротивления, Али Хасан в разговоре с «РИА Новости» сказал, что не может назвать точное количество и состав французских военных, но заверил, что происходящее является «выводом французов».

«Мы горды… благодаря нашей армии и нашему народу все началось», — отметил он.

Хасан добавил, что французские военные покинули базу в городе Айору на юго-западе Нигера и прибыли в Ниамей с целью дальнейшей переброски. На всем пути их сопровождали военные армии Нигера, а собравшиеся местные жители выкрикивали различные лозунги, в том числе «Долой Францию!».