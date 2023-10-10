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В Белом доме заявили, что США и Израиль не знали заранее о планах ХАМАС

Власти США и Израиля не располагали разведывательными данными о планируемых атаках радикального движения ХАМАС против еврейского государства. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме заявили, что США и Израиль не знали заранее о планах ХАМАС
© globallookpress.com

"Этот вопрос вам лучше задать правительству Израиля. Безусловно, Израиль придает большое значение своим возможностям собирать разведывательные данные касательно ХАМАС, Западного берега, "Хезболлах". Я не могу ответить, почему они не были предупреждены. Ни мы, ни израильтяне не видели ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что будет такая атака", - ответил он на вопрос о том, почему власти Израиля не были готовы к атакам.

Салливана также спросили, верны ли сообщения о том, что египетская сторона якобы предупреждала Израиль об атаках ХАМАС.

"Я не могу подтвердить это", - ответил он.