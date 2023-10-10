В Белом доме заявили, что США и Израиль не знали заранее о планах ХАМАС

"Этот вопрос вам лучше задать правительству Израиля. Безусловно, Израиль придает большое значение своим возможностям собирать разведывательные данные касательно ХАМАС, Западного берега, "Хезболлах". Я не могу ответить, почему они не были предупреждены. Ни мы, ни израильтяне не видели ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что будет такая атака", - ответил он на вопрос о том, почему власти Израиля не были готовы к атакам.