В Белом доме заявили, что США и Израиль не знали заранее о планах ХАМАС
Власти США и Израиля не располагали разведывательными данными о планируемых атаках радикального движения ХАМАС против еврейского государства. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Этот вопрос вам лучше задать правительству Израиля. Безусловно, Израиль придает большое значение своим возможностям собирать разведывательные данные касательно ХАМАС, Западного берега, "Хезболлах". Я не могу ответить, почему они не были предупреждены. Ни мы, ни израильтяне не видели ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что будет такая атака", - ответил он на вопрос о том, почему власти Израиля не были готовы к атакам.
Салливана также спросили, верны ли сообщения о том, что египетская сторона якобы предупреждала Израиль об атаках ХАМАС.
"Я не могу подтвердить это", - ответил он.