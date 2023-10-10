Ряд стран отправили самолеты в Израиль для эвакуации своих граждан

Власти нескольких стран отправили самолёты в Израиль для эвакуации своих граждан из зоны конфликта. На данный момент эвакуацию объявили власти Аргентины, Нидерландов, Литвы, Франции и Испании.

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В МИД Аргентины эту инициативу назвали «Операция Безопасное спасение». Самолёт C130 Hercules вылетел из аэропорта Эль-Паломар в Тель-Авив, после чего борт совершит специальные рейсы в Рим для эвакуации граждан страны. В аргентинском ведомстве также добавили, что на текущий момент эвакуацию запросили 713 граждан страны.

К эвакуации также присоединились Нидерланды. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам направит для эвакуации в Израиль военный самолёт.

«Кабинет министров принял решение использовать военный самолет для возвращения на родину граждан с голландскими паспортами, которые хотят покинуть Израиль», — заявила она. Рейс запланирован на 11 октября.

Военный самолёт также отправили власти Литвы. Руководитель национального центра по управлению кризисами страны Вилмантас Виткаускас заявил, что в Израиль уже вылетел военно-транспортный самолёт «Спартан». За один раз это воздушное судно может взять на борт 38 человек.

«Военно-транспортный "Спартан" будет находиться в Турции. В случае необходимости он совершит оперативный перелет в Израиль, чтобы забрать желающих вернуться домой граждан», — рассказал Виткаускас.

Инициативу эвакуации граждан из Израиля также поддержали во Франции. Местные СМИ сообщили, что Париж тоже собирается отправить в Израиль самолет для эвакуации своих граждан. Согласно имеющейся информации, спецрейс вылетит в Израиль 12 октября.

Кроме того, два военных самолёта выделили в Министерстве обороны Испании. Отмечается, что из Израиля планируется вывезти около 500 испанца.