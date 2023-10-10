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Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда (МУС) против президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута
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«После сентября 2020 года, когда стало ясно, что определенные системы не работают, мы начали поиск возможностей, которые бы способствовали повышению нашей безопасности. Таковым стал для нас Римский статут», — рассказал он.

3 октября 2023 года национальное собрание Армении приняло решение ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Это решение обязывает Ереван «арестовать» президента России Владимира Путина, если он посетит республику.

При этом в Ереване заявили, что ратификация никак не связана с ситуацией вокруг российского лидера, и поэтому предложили заключить двухстороннее соглашение с Москвой по этому поводу.

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