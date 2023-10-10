Зеленский опасается, что внимание Запада к Украине ослабнет на фоне атаки на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения ХАМАС на Израиль .

"Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться", - сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.

Он отметил, это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.

При этом украинский президент утверждал, что, "если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России". Вместе с тем Зеленский заявил, что "надеется на продолжение поддержки со стороны США".