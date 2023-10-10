Байден назвал число погибших в Израиле американцев с начала обострения
С начала обострения в Израиле погибли не менее 14 американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает «РИА Новости».
«Это акт абсолютного зла. Более тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в ходе палестино-израильского конфликта погибли четыре гражданина России, еще шесть числятся пропавшими без вести.
Напомним, что 7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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