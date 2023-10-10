Байден назвал число погибших в Израиле американцев с начала обострения

С начала обострения в Израиле погибли не менее 14 американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает «РИА Новости».

«Это акт абсолютного зла. Более тысячи гражданских забиты, не просто убиты, а забиты в Израиле. Среди них не менее 14 американцев», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе палестино-израильского конфликта погибли четыре гражданина России, еще шесть числятся пропавшими без вести.