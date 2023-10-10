Пашинян заявил, что предварительно договорился о встрече с Алиевым

«Наша встреча Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2-3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — заявил он.