Пашинян заявил, что предварительно договорился о встрече с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заключил предварительную договорённость о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Общественное ТВ».
Отмечается, что встреча должна будет пройти в Брюсселе. Кроме того, Пашинян высоко оценил возможность подписания мирного договора.
«Наша встреча Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2-3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — заявил он.
19 сентября власти Азербайджана начали в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Согласно словам Баку, её целью было восстановление конституционного строя в регионе. В Армении эти действия назвали военной агрессией. Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий.