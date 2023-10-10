Зеленский объявил об открытии нового зернового коридора
Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что в ближайшее время будет запущен новый коридор для экспорта украинского зерна. Глава Украины добавил, что он будет проложен через Молдавию и Румынию, пишет РБК.
Накануне Зеленский прибыл в Румынию с рабочим визитом. Он провел в стране ряд встреч с официальными лицами.
По итогам встреч он провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал Украину и Румынию «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной».
Украинский лидер пояснил, что в ближнесрочной перспективе будет запущен зерновой коридор через Молдавию в Румынию.
Напомним, что в июле 2022 года в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной, при посредничестве ООН, была заключена так называемая «зерновая сделка». В ее рамках предполагались поставки зерна бедным и беднейшим странам.
В общей сложности, сделка продлилась 12 месяцев. В нуждающиеся страны была направлена малая часть сухогрузов. Большую получили европейские государства, предположительно, в рамках многолетних контрактов с Киевом. После завершения сделки Украина начала поиски путей вывоза зерна.