Зеленский объявил об открытии нового зернового коридора

Владимир Зеленский рассказал в социальных сетях, что в ближайшее время будет запущен новый коридор для экспорта украинского зерна. Глава Украины добавил, что он будет проложен через Молдавию и Румынию, пишет РБК.

Накануне Зеленский прибыл в Румынию с рабочим визитом. Он провел в стране ряд встреч с официальными лицами.

По итогам встреч он провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал Украину и Румынию «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной».

Украинский лидер пояснил, что в ближнесрочной перспективе будет запущен зерновой коридор через Молдавию в Румынию.

Напомним, что в июле 2022 года в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной, при посредничестве ООН, была заключена так называемая «зерновая сделка». В ее рамках предполагались поставки зерна бедным и беднейшим странам.