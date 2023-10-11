Байден назвал убийство евреев актом абсолютного зла

«Бывают в этой жизни моменты, и я имею в виду буквально, когда на мир обрушивается чистое и беспримесное зло. Народ Израиля переживает такой момент в эти выходные. Это сделали кровавые руки террористической организации ХАМАС, целью существования которой является убийство евреев. Это был акт абсолютного зла», — сказал он.