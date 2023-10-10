СМИ: Сеул ожидает нападения со стороны Пхеньяна

Министерство обороны Южной Кореи призвало возобновить наблюдение за КНДР на линии разграничения, опасаясь нападения с ее стороны на фоне нападения ХАМАС на Израиль.

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Внезапное нападение ХАМАС на Израиль вызывало в Сеуле обеспокоенность по поводу аналогичных атак со стороны КНДР, пишет Al Jazeera, передает «Рамблер».

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик призвал возобновить наблюдение за КНДР на передовой и заявил, что будет настаивать на приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года, ограничивающего возможности Сеула по наблюдению за военной деятельностью Пхеньяна.

Син Вон Сик выразил мнение, что, если бы Израиль круглосуточно наблюдал за территорией сектора Газа при помощи беспилотников и самолетов, он мог бы понести меньшие потери.

При этом либеральная оппозиция, называющая межкорейское военное соглашение предохранительным клапаном, может выступить с критикой заявлений Син Вон Сика, так как с момента его заключения между странами не происходило серьезных столкновений, отмечает Al Jazeera.