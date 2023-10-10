В Норвегии зарегистрировали сотрясение у газопровода в Финском заливе

Сейсмологи Норвегии зарегистрировали небольшое сотрясение у газопровода Balticconnector в Финском заливе. Об этом пишет портал Verdens gang со ссылкой на источник.

Трубопровод проложен между городами Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония). По дну Балтийского моря его протяженность составляет почти 80 км, по эстонской территории — 55 км, по финской — 21 км. Он способен пропускать до до 2,6 млрд кубометров в год.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября. Рано утром 9 октября была обнаружена утечка газа, специалисты перекрыли его подачу. Власти Финляндии предположили, что повреждение на газопроводе является результатом внешнего воздействия.

Исследовательский институт Norsar, расположенный в Кьеллере недалеко от Осло, подтвердил порталу, что его специалисты зарегистрировали инцидент.