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В Палестине заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

В Палестине заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа
© globallookpress.com

«Жителям сектора Газа грозит гуманитарная катастрофа», — сказал он.

На этом фоне Штайе потребовал открыть «безопасные коридоры для ввоза продовольствия и медицинской помощи» в анклав. По его словам, власти Палестины по согласованию с Египтом направили в сектор Газа необходимую помощь, но грузы до сих пор не получили разрешение на въезд через контрольно-пропускной пункт Рафиах.

Также Штайе призвал все дружественные стране государства активизировать усилия, чтобы остановить операцию Израиля в секторе Газа.

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