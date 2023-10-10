В Палестине заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа

На этом фоне Штайе потребовал открыть «безопасные коридоры для ввоза продовольствия и медицинской помощи» в анклав. По его словам, власти Палестины по согласованию с Египтом направили в сектор Газа необходимую помощь, но грузы до сих пор не получили разрешение на въезд через контрольно-пропускной пункт Рафиах.