В Палестине заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Его слова приводит ТАСС.
«Жителям сектора Газа грозит гуманитарная катастрофа», — сказал он.
На этом фоне Штайе потребовал открыть «безопасные коридоры для ввоза продовольствия и медицинской помощи» в анклав. По его словам, власти Палестины по согласованию с Египтом направили в сектор Газа необходимую помощь, но грузы до сих пор не получили разрешение на въезд через контрольно-пропускной пункт Рафиах.
Также Штайе призвал все дружественные стране государства активизировать усилия, чтобы остановить операцию Израиля в секторе Газа.
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