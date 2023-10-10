Митинг в поддержку Палестины проходит в столице Иордании

В Аммане, столице Иордании, на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке начался митинг в поддержку Палестины. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, митинг начался в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) на площади рядом с мечетью Аль-Хусейна.

Демонстранты высказываются в защиту Палестины и критикуют власти страны за решение предоставить территорию Иордании США, которые активно поддерживают Израиль.

За порядком на акции протеста следят десятки полицейских.