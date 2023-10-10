Митинг в поддержку Палестины проходит в столице Иордании
В Аммане, столице Иордании, на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке начался митинг в поддержку Палестины. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, митинг начался в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) на площади рядом с мечетью Аль-Хусейна.
Демонстранты высказываются в защиту Палестины и критикуют власти страны за решение предоставить территорию Иордании США, которые активно поддерживают Израиль.
За порядком на акции протеста следят десятки полицейских.
Напомним, что Иордания является одним из основных союзников Соединенных Штатов в макрорегионе.
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