Эрдоган отреагировал на прекращение энергоснабжения Газы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение Израилем подачи воды и электричества в сектор Газа является нарушением прав человека. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Эрдоган сделал во время пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
«Как мы до этого дошли? Мы сталкиваемся здесь с постоянными смертями в течение многих лет. Сейчас в Газе нет водоснабжения, нет электричества. А что же с правами человека?», — заявил он.
Эрдоган также добавил, что отключение воды и энергоснабжения противоречат декларации о правах человека.
«А что сейчас происходит с больницами и местами отправления культа? Они подвергаются безжалостным ударам. И никто ничего не говорит», — добавил он.
7 октября произошло резкое обострение палестинско-израильского конфликта. Боевое крыло ХАМАС совершило крупномасштабную атаку на приграничные районы Израиля. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны