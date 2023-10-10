Эрдоган отреагировал на отправку авианосца США в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику США на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Глава Турции напомнил, что США направили в в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд».

«Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?», — риторически спросил Эрдоган.

Президент предположил, что авианосец запустит самолеты, выпустит катера и начнет бить по сектору Газа, уничтожит большое количество людей.

По словам главы Турции, произошедший накануне инцидент со сбитым американскими летчиками турецким дроном не отвечает союзническим отношениям между странами.