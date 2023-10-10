Эрдоган отреагировал на отправку авианосца США в Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику США на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.
Глава Турции напомнил, что США направили в в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд».
«Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?», — риторически спросил Эрдоган.
Президент предположил, что авианосец запустит самолеты, выпустит катера и начнет бить по сектору Газа, уничтожит большое количество людей.
По словам главы Турции, произошедший накануне инцидент со сбитым американскими летчиками турецким дроном не отвечает союзническим отношениям между странами.
Вызывает недоумение, констатировал Эрдоган, зачем Вашингтону 23 военные базы в Сирии. Он пояснил, что непонятно, зачем они там находятся, какие задачи выполняют в таком количестве.