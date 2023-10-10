В ООН сообщили о гибели двух сотрудников организации в Газе
Два сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также пять человек, проходивших там обучение, погибли в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Об этом сообщил заместитель постоянного представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
"Мы знаем, что два сотрудника и пять человек, обучавшихся по программе БАПОР, были убиты", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о жертвах среди сотрудников всемирной организации.
Ранее в ООН сообщали, что число сотрудников БАПОР в секторе Газа составляет порядка 13 тыс. человек, большинство из них - жители Газы.