США назвали события июля в Нигере переворотом

Госдеп заявил, что США сочли события июля в Нигере переворотом
Американская администрация сочла июльские события в Нигере государственным переворотом и приостановила в связи с этим оказание ему помощи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Соединенные Штаты пришли к выводу о том, что в Нигере имел место военный переворот. <…> Соединенные Штаты приостанавливают большинство [программ] помощи правительству Нигера", - говорится в письменном заявлении Миллера.
"Любое возобновление американской помощи потребует действий от [сформированного мятежниками в Нигере] Национального совета спасения родины, направленных на обеспечение демократического управления в сжатые сроки и вызывающим доверие образом", - отмечается в документе.