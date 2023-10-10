Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы

России не удалось набрать необходимое количество голосов для избрания в состав Совета по правам человека ООН. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, для избрания требуется 97 голосов, России удалось набрать 83.

В результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов.

Напомним, что ранее РФ избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года, когда решением Генассамблеи ООН, принятым по инициативе США и их союзников, членство России в Совете было приостановлено.