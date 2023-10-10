ОАЭ выделят Палестине 20 миллионов долларов помощи

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выделят Палестине 20 миллионов долларов гуманитарной помощи через ООН. Об этом сообщает WAM.

Распоряжение отдал президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Эта поддержка будет осуществляться «в рамках братской позиции ОАЭ и их подхода к поддержке братьев в различных обстоятельствах и оказанию им помощи».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.