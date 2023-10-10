Bloomberg: США не смогут увязать в один пакет помощь Украине и Израилю

Конгрессмены пытаются разработать единый пакет помощи Израилю и Украине, рассказали обозреватели Маккензи Хокинс и Джастин Синк в статье для Bloomberg. Вместе с тем, добавили они, усилия законодателей могут не привести к успеху.

Эксперты отметили, что как Республиканская, так и Демократическая партия поддерживают Тель-Авив.

На фоне этого конгрессмены предприняли попытку объединить помощь двум государствам в один пакет с тем, чтобы преодолеть сопротивление со стороны некоторых республиканцев продолжению финансирования Киева.

Вместе с тем, пояснили аналитики, у президента США Джо Байдена имеются альтернативные источники финансирования, которые он может использовать для помощи Украине в обход Конгресса.

Объем поддержки, который потребуется оказать ЦАХАЛ, пока неизвестен, ведутся подсчеты. Это также может оказать влияние на решение о двойном пакете, уточнили авторы статьи.

Любая попытка увязать помощь может быть легко сорвана оппозицией в Конгрессе США, констатировали эксперты. Они напомнили, что Палата представителей по-прежнему не может одобрить какой-либо пакет, пока снова не выберет спикера.