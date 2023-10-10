Пашинян заявил, что российские миротворцы не должны перебраться в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Нагорного Карабаха, им нужно будет вернуться обратно в Россию, а не передислоцироваться в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Общественный телеканал».

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Такое заявление Пашинян сделал в ответ на вопрос журналиста о том, могут ли российские миротворцы перебраться в Армению.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он.

Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана объявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции». В Армении эти действия назвали военной агрессией. Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий.