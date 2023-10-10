Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

«У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Борн также подчеркнула, что ни одного евро из Франции не должно попасть в руки террористов. Он отметила, что французское правительство не допустит проявление антисемитизма «ни на улице, ни в Интернете».