Глава МАГАТЭ рассказал об обещании Зеленского
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что Владимир Зеленский лично пообещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Об этом пишет Guardian.
«Зеленский лично заверил меня, что они [украинские подразделения] не будут напрямую бомбить или обстреливать ее [ЗАЭС]», — пояснил Гросси.
Украинский лидер признался, уточнил глава МАГАТЭ, что Киев «рассматривает все остальные варианты».
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ трижды пытались захватить станцию, но усилия оказались тщетными: российская армия отразила все атаки.
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