Посольство России открыло дополнительную горячую линию по ситуации в Израиле
Российское посольство в Израиле в связи с большим количеством обращений открыло дополнительную горячую линию по ситуации с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке.
«Открыта дополнительная горячая линия: +972-53-598-66-04», — говорится в заявлении.
В посольстве также напоминили телефон для экстренных случаев: +972 54 962 23 41.
По последним данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова в беседе с RT рассказала, что около 280 россиян запросили возможную эвакуацию из сектора Газа.