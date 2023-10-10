Японские власти по телемосту рассказали российской стороне о сбросе воды с АЭС

Правительство Японии провело телемост со специалистами российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в ходе которого рассказало о ситуации со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что власти Японии, в частности, донесли до российской стороны информацию о безопасности японских морепродуктов. Подчеркивается, что стороны условились продолжить диалог по ситуации со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

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В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Помимо очистки, вода с АЭС дополнительно сильно разбавлена морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы находятся в смеси в незначительных объемах, существенно ниже допустимых норм, заявляют в Токио. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, пока подтверждают эти утверждения. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.