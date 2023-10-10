Посетивший РФ депутат из Японии вышел из партии, решившей его исключить
Японский депутат Мунэо Судзуки объявил о своём выходе из «Партии обновления Японии», которая решила его исключить из-за поездки в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал NHK.
«Вывод такой: я выхожу из “Партии обновления Японии”», — заявил он.
Судзуки также добавил, что продолжит свою деятельность в парламенте, но уже как независимый депутат.
Напомним, что 1 октября Судзуки посетил Россию, однако не успел подать уведомление об этом визите в парламент. Эти действия подверглись критике со стороны официальных лиц в Японии, которые восприняли сам визит и некоторые высказывания депутата, как поддержку проведения Россией СВО. Позже «Партия обновления Японии» решила исключить Судзуки из своих рядов.
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