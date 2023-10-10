Посетивший РФ депутат из Японии вышел из партии, решившей его исключить

Японский депутат Мунэо Судзуки объявил о своём выходе из «Партии обновления Японии», которая решила его исключить из-за поездки в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал NHK.

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«Вывод такой: я выхожу из “Партии обновления Японии”», — заявил он.

Судзуки также добавил, что продолжит свою деятельность в парламенте, но уже как независимый депутат.