Физиогномист разоблачил игру на камеру «плачущего» по Израилю Кирби

Здесь мы видим, немного, игру на камеру. Он, может быть, переживает, но не так ярко, как он всегда переживал и переживает [по поводу чего-то]. Поэтому он хочет внешне показать, что он переживает. Во-первых, когда ролик начинается, мы видим, что он наклоняет голову к правому плечу, исподлобья куда-то смотрит. Во-вторых, когда человек плачет или переживает, у него краснеет лицо, но здесь мы этого не видим, — объяснил Воеводин.