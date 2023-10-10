Байден обсудил с Нетаньяху поддержку Израиля

Президент США Джо Байден во вторник обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху меры по поддержке еврейского государства. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.
"Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис только что завершили телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху", - привел слова этого сотрудника пресс-пул Белого дома.
Во время разговора обсуждалась поддержка Израиля Соединенными Штатами. Другие подробности пока не приводятся. Ожидается, что американский лидер вскоре выступит.
Ранее администрация США сообщила, что Байден обсудит с Нетаньяху "поддержку Израиля" и "согласованные с партнерами и союзниками усилия" США "по защите Израиля и невинных людей от терроризма", а также по "сдерживанию других враждебных сторон от того, чтобы они воспользовались этим нападением на Израиль".
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда после обстрела Израиля со стороны сектора Газа группа боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию еврейского государства. ХАМАС называет свою вылазку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию войны, начале военной операции "Железные мечи" и полной блокаде сектора Газа. Столкновения продолжаются и на Западном берегу реки Иордан, идет взаимный артобстрел на границе с Ливаном.