Байден обсудил с Нетаньяху поддержку Израиля

Президент США Джо Байден во вторник обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху меры по поддержке еврейского государства. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

"Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис только что завершили телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху", - привел слова этого сотрудника пресс-пул Белого дома.

Во время разговора обсуждалась поддержка Израиля Соединенными Штатами. Другие подробности пока не приводятся. Ожидается, что американский лидер вскоре выступит.

Ранее администрация США сообщила, что Байден обсудит с Нетаньяху "поддержку Израиля" и "согласованные с партнерами и союзниками усилия" США "по защите Израиля и невинных людей от терроризма", а также по "сдерживанию других враждебных сторон от того, чтобы они воспользовались этим нападением на Израиль".