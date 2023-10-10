Байден выступит с заявлением о военной помощи Израилю
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден планирует выступить с обращением к нации, которое будет посвящено военной помощи Израилю. Об этом сообщает MSNBC.
«Сегодня в обращении к американским гражданам президент собирается говорить о том, как мы продолжаем уверенно стоять за Израилем. Новый транш помощи в безопасности, который прямо сейчас находится на пути в Израиль», — заявил Кирби.
Он также добавил, что во время своего обращения Байден расскажет о ситуации с гражданами США, которые находились в Израиле на момент начала конфликта.
«Он также будет говорить о важности того, чтобы <...> евреи в Америке могли чувствовать себя в безопасности», — добавил Кирби.
Согласно имеющейся информации, выступление Байдена состоится 10 октября в 13:00 по местному времени (20:00 по мск).
Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС произвело массированную атаку на приграничные районы Израиля. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны