Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать гуманитарное право
Глава евродипломатии Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права в ходе военных конфликтов. Об этом пишет РИА «Новости».
Боррель отметил, что Тель-Авив безусловно имеет право на самозащиту. Вместе с тем, добавил он, Израилю следует принципы международного гуманитарного права.
Международному сообществу, добавил он, необходимо как можно быстрее найти политическое решение палестино-израильской проблемы, с тем, чтобы избежать в дальнейшем нового витка насилия в регионе.
Ранее глава евродипломатии сообщил, что ЕС продолжит переводить средства для оказания помощи Палестине.
Нужно, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь, резюмировал Боррель.
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