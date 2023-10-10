Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать гуманитарное право

Глава евродипломатии Жозеп Боррель напомнил Израилю о необходимости соблюдать принципы международного гуманитарного права в ходе военных конфликтов. Об этом пишет РИА «Новости».

Боррель отметил, что Тель-Авив безусловно имеет право на самозащиту. Вместе с тем, добавил он, Израилю следует принципы международного гуманитарного права.

Международному сообществу, добавил он, необходимо как можно быстрее найти политическое решение палестино-израильской проблемы, с тем, чтобы избежать в дальнейшем нового витка насилия в регионе.

Ранее глава евродипломатии сообщил, что ЕС продолжит переводить средства для оказания помощи Палестине.