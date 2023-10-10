Пропавшая в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа. Об этом сообщила в видеообращении ее мать Рикарда Лук, которое опубликовало издание Tagesschau.

По словам матери, ее дочери необходима срочная эвакуация.

«Мы получили информацию, что Шани жива, однако она получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — сказала она.

Рикарда призвала сделать все возможное для срочной эвакуации девушки из сектора Газа.

До этого сообщалось, что женщиной, лежащей в грузовике боевиков ХАМАС, оказалась гражданка Германии, которая приехала в Израиль на музыкальный фестиваль.

Двоюродный брат девушки рассказывал The Washongton Post, что Шани была на фестивале Nova Festival, который проходил недалеко от Рейма в Израиле.