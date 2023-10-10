Мать пропавшей в Израиле немки заявила, что ее дочь тяжелом состоянии в Газе
Пропавшая в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа. Об этом сообщила в видеообращении ее мать Рикарда Лук, которое опубликовало издание Tagesschau.
По словам матери, ее дочери необходима срочная эвакуация.
«Мы получили информацию, что Шани жива, однако она получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — сказала она.
Рикарда призвала сделать все возможное для срочной эвакуации девушки из сектора Газа.
До этого сообщалось, что женщиной, лежащей в грузовике боевиков ХАМАС, оказалась гражданка Германии, которая приехала в Израиль на музыкальный фестиваль.
Двоюродный брат девушки рассказывал The Washongton Post, что Шани была на фестивале Nova Festival, который проходил недалеко от Рейма в Израиле.
Брат пояснил, что родственники узнали ее по татуировкам, также Кук носит длинные дреды. На видеозаписи девушка неподвижно лежит в грузовике, один из боевиков закинул ногу ей на талию, другой держит ее за пучок дредов. Вокруг грузовика собралась толпа, некоторые из присутствовавших аплодировали.