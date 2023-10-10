Al Jazeera: в Южной Корее опасаются нападения КНДР на фоне атак на Израиль

Новый министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик призвал возобновить наблюдение за КНДР на передовой. Как пишет Al Jazeera, внезапное нападение ХАМАС на Израиль вызвало в Сеуле обеспокоенность по поводу аналогичных атак со стороны Северной Кореи.

Син Вон Сик сообщил, что будет настаивать на приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года, которое ограничивает возможности Сеула по наблюдению за военной деятельностью Пхеньяна. В частности, бесполетная зона, установленная вдоль границы, не позволяет наблюдать за подготовкой северокорейских операций.

Министр считает, что Израиль мог бы понести меньшие потери от атаки ХАМАС, если бы вел круглосуточное наблюдение за территорией сектора Газа с помощью беспилотников и самолетов.

По словам Син Вон Сика, для полного выхода из соглашения с КНДР потребовалось бы запустить сложный юридический процесс, но для приостановки соглашения нужно лишь решение кабинета министров.

«Хамас напал на Израиль и Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой. Чтобы противостоять [этой угрозе], нам необходимо наблюдать [за передвижениями северокорейских военных], чтобы заранее узнать, готовят ли они провокации», - заявил глава Минобороны.