В Киеве назвали войну в Израиле колоссальным ударом для Украины

Война в Израиле станет колоссальным ударом для Украины, так как она стирает украинский конфликт с повестки для Запада. Об этом на своем Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня», — заявил эксперт.
Он отметил, что на Западе уже стали требовать направить в Израиль помощь, которая предназначалась Украине. Союзники Киева, добавил Соскин, уже начинают терять желание помогать Зеленскому, а украинский лидер отменил свое выступление в Румынии.
«В данном случае это колоссальный удар для Украины», — заключил он.
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