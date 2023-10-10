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Путин назвал способ разрешить конфликт Израиля и Палестины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения конфликта Израиля и Палестины необходимо реализовать решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа Путин прокомментировал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября.

Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

DPA/TACC

Армия обороны Израиля анонсировала начало масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе, пишет ТАСС и The Times of Israel.

В начале атаки израильская авиация нанесла удары по арсеналу и командному пункту ХАМАС.

ВВС Израиля нанесли уже более тысячи ударов по объектам на территории Газы.

Силуанов назвал способ пополнить бюджет России

Министерство финансов РФ рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Володин: поддержавшим киевский режим релокантам "обеспечен Магадан"

Граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им "обеспечен Магадан". Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.

"Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание", - подчеркнул Володин.

Сотни россиян подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля

Сотни российских граждан подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации.

Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

В США заявили об уничтожении британских инструкторов ВСУ военными РФ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official, что российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации.

По словам Макгрегора, Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Таким образом, русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине, указал эксперт.

В Словакии произошло самое сильное землетрясение за последние 80 лет

DPA/TACC

Заведующий отдела сейсмологии Академии наук Словакии Кристиан Чичай заявил, что накануне на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5. Как сообщает ТАСС, ученый подчеркнул, что оно само самым сильным в стране за последние 80 лет.

ВВС Израиля уничтожили министра экономики ХАМАС

Израильские летчики в ходе операции «Железные мечи» уничтожили министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Вернувшемуся в РФ олигарху Фридману грозит проверка по статьям УК

Российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, заявление на бизнесмена отправлено в Генпрокуратуру РФ.

«Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ», — говорится в сообщении.

УЕФА отменил решение по допуску юниорских сборных России до турниров

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить свое решение по допуску юниорских сборных России до 17 лет до участия в официальных международных турнирах.